Шнуров стихами ответил на обсуждение его вступления в Партию роста

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стихами прокомментировал свое вступление в Партию роста.

В опубликованном в Instagram стихотворении Шнуров заявил, что «пнул тему, видимо, больную» и «рад, что всем не безразличен». Он пишет, что идет «дорожкой кривой», но «шаги повсюду гулки».

«Членом быть мне не впервой / И напрягать чужие булки», – говорится в стихотворении.

Далее с использованием мата Шнуров заявил, что все еще может «цеплять кандидатов» и призвал «по осени считать цыплят».

Напомним, Шнуров вступил в Партию роста и не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году.