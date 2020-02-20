Защита Ассанжа решила получить для него политубежище во Франции

Защита основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа пытается добиться для него политического убежища во Франции, сообщил французский адвокат Эрик Дюпон-Моретти.

«Конечно, мы работаем над возможностью попросить у французских властей политическое убежище (для Ассанжа, – прим. ВЗГЛЯД). Наша конституция это позволяет», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в пролом году основателя WikiLeaks арестовали в Лондоне. Ему грозит экстрадиция в США.

Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания о его экстрадиции на конец февраля 2020 года, однако СМИ сообщали, что рассмотрение этого вопроса может затянуться на шесть лет.

Отец Ассанжа заявлял, что его сын может умереть в тюрьме.