В Конституцию предложили внести вопросы пенсионного обеспечения

Российская Партия пенсионеров предложила внести в несколько статей Основного закона поправки по пенсионному обеспечению, сообщил председатель центрального совета партии Владимир Бураков на круглом столе «Конституционный принцип социального государства».

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость предлагает внести в статьи72, 75 и 114 вопросы, связанные с пенсионным обеспечением», – сказал Бураков, передает ТАСС. В частности, по его словам, в статье 114 предлагается прописать «персональную ответственность» правительства за пенсионное обеспечение.

По мнению Буракова, данные поправки «заставят некоторых чиновников изменить отношение к социальной политике», в первую очередь, к вопросам пенсионного обеспечения. При этом он подчеркнул, что «в конституции нет ни слова о пенсионном обеспечении».

Заместитель председателя центрального совета партии Владимир Ворожцов в свою очередь считает, что «внезапно объявившаяся возможность» обсуждения поправок в конституцию – «огромный исторический шаг».

«Можно использовать создавшийся вариант для того, чтобы включить основополагающие, концептуальные вещи, которые на десятилетия обеспечили бы защиту определенной категории российских граждан и самое главное – утвердили принцип реализации механизма социального обеспечения и социального законодательства», – заключил он.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.