Сменилась лидер рейтинга богатейших россиянок по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием 1,4 млрд долларов заняла первое место в списке богатейших женщин России, пишет журнал Forbes.

В статье Forbes говорится, что Бакальчук обогнала бессменного лидера списка прошлых лет Елену Батурину, состояние которой составляет 1,2 млрд долларов.

По информации издания, в 2019 году оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Ранее Forbes включил Бакальчук в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года. В октябре ее состояние оценивалось в 1 млрд долларов. Тогда Бакальчук занимала второе место в списке.