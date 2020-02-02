Скотленд-Ярд проверил «пояс смертника» террориста в Лондоне

Пояс смертника на террористе, совершившем нападение в Лондоне, оказался муляжом, сообщил Скотленд-Ярд

В Скотленд-Ярде сообщили, что «инцидент был быстро признан как связанный с терроризмом». Правоохранители считают, что «он связан с исламизмом», передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

В сообщении скорой помощи Лондона говорится, что пострадали три человека. Их госпитализировали.

СМИ сообщали, что ликвидированный преступник, личность которого не раскрывается, уже оказывался под пристальным вниманием полиции.

Напомним, очевидец рассказывал, что нападавший был вооружен тесаком, и обмотан канистрами, напоминающими взрывное устройство.