Ученым удалось превратить водород в металл

Исследователи из Отдела военного применения Французской комиссии по атомной энергии (CEA) и Национального научно-исследовательского центра (CNRS) впервые получили доказательства фазового перехода водорода в металлическое состояние, пишет Figaro со ссылкой на статью в журнале Nature.

Переход от газа к металлу осуществлялся путем удержания крошечного образца водорода (диаметром 6 микрометров) между двумя наконечниками из синтетических алмазов при давлении, более чем в 4,25 млн раз превышающем атмосферное. Огромное давление достигалось за счет двух алмазных наковален новой формы, приводит текст статьи французского издания «Инопресса».

«Около 10 лет назад, когда мы встретились, Поль Лубейр (первый автор публикации) выступил с идеей наблюдения за образцом с синхротронным излучением», – вспоминает заслуженный исследователь в CNRS Поль Дюма.

Отмечается, что результат исследований является «исключительно важным», так как водород – это самый распространенный элемент во Вселенной и самый простой атом, который подвергается значительному – и сопоставимому – давлению на гигантских планетах Солнечной системы и на экзопланетах. Это может принести новые знания о Вселенной, считает Поль Лубейр.

«Простейший из металлов считается «Святым Граалем» физики высокого давления, потому что ожидается, что он будет действовать как сверхпроводник не только при высокой температуре, но даже при комнатной температуре», – отмечает ведущий научный сотрудник в Институте Макса Планка в Майнце (Германия) Михаил Еремец.

Профессор физики в Оттавском университете (Канада) и автор пояснительной статьи в журнале Nature Серж Дегренье заметил, что французы установили «важный рубеж» в «охоте за металлическим водородом».

Исследователи предполагали ранее, что водород при сильном давлении переходит в металл. Именно в таком состоянии он находится в ядрах планет – газовых гигантов типа Юпитера, полагали ученые. Был даже рассчитан предел фазового перехода – 425 гигапаскалей, передает РИА «Новости».

Именно такое давление было достигнуто при эксперименте.

Между тем, в 2017 году уже сообщалось, что ученые из Гарвардского университета Айзек Сильвера и Ранга Диас путем создания экстремальных условий – огромного давления, превышающего давление в центре Земли, и сверхнизкой температуры – впервые смогли получить металлический водород.