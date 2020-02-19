Средиземноморское побережье Сирии подверглось ракетной атаке

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ведут огонь по воздушным целям в районе сирийского города Джебла в окрестностях морского порта Латакия, сообщил правительственный телеканал Suria.

Джебла находится неподалеку от базы российских ВКС Хмеймим, передает ТАСС.

«Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Ikhbariya.

Напомним, 3 февраля системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили на подлете два беспилотника боевиков.

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