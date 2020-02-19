Мосгортранс опроверг информацию об указаниях водителям касательно граждан Китая

В Мосгортрансе назвали фейком сообщения о том, что водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов якобы просили вызывать полицию при появлении в салонах городского общественного транспорта граждан Китая.

«Это фейк», – говорится в сообщении перевозчика на официальной странице в Twitter.

Вместе с тем в пресс-службе Мосгортранса агентству городских новостей «Москва» пояснили, что, учитывая принятие правительством Российской Федерации 20 февраля решения по ограничению въезда граждан Китая, осуществляется мониторинг в целях обеспечения комфорта и безопасности на транспорте.

«Данные отправляются медикам. Наша цель – быть самым лучшим и безопасным транспортом для наших пассажиров», – сообщили в Мосгортрансе.

Отмечается, что общественный транспорт – это место большого скопления людей, в связи с чем нужно «обеспечить их максимальную безопасность в соответствии с распоряжениями федерального правительства».

«Наша цель – быть надежным и лучшим транспортом для наших пассажиров», – заявили в компании.

Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая, направляющихся в Россию для осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях.

В МИД Китая отметили, что введенные Москвой ограничительные меры, касающиеся запрета въезда на территорию России китайских граждан, являются временными и обусловлены национальными интересами Российской Федерации.