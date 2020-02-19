Эксперт: В 2020 году 5G в России так и не появится

Развивать сеть пятого поколения на уже имеющихся частотах возможно, но для 5G требуется определенное оборудование, поставка которого приостановлена из-за китайского коронавируса, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

СМИ сообщают, что российские власти решили не выделять новые частоты для развития сетей мобильной связи пятого поколения. Вместо этого операторам предлагают использовать для 5G уже имеющиеся у них диапазоны, на которых работают 2G, 3G или 4G.

«Развивать сеть мобильной связи пятого поколения на уже имеющихся частотах возможно, более того, это будут делать. Операторам придется решать, потому что нельзя использовать частоты сразу во всех стандартах. 5G сможет работать на частотах других сетей, только это сильно затормозит ее развитие. К тому же необходимо определенное оборудование», – говорит Муртазин.

Эксперт объясняет, что из-за ситуации в Китае развитие 5G на ближайший год под очень большим вопросом не только в России, но и в мире в целом. Дело в том, что из-за коронавирусной инфекции китайское производство не функционирует, соответственно, оборудования 5G нет. Та техника, которая будет появляться когда фабрики заработают, в первую очередь пойдет на внутренний рынок, а затем в страны, где уже есть развернутая 5G-сеть.

Ранее президент Владимир Путин также разрешил силовым службам не отдавать под сеть мобильной связи пятого поколения частоты в самом популярном для нее в мире диапазоне 3,4-3,8 ГГц.

«Военные всегда говорят, что им нужно для работы иметь частоты, это торг, происходит конверсия частот, за которые платит оператор. Просто на данный момент никому не надо договариваться. Операторам сейчас даже выгодно, чтобы военные не отдавали частоты, потому что они не оказываются крайними в ситуации с тем, почему у нас нет 5G», – рассказывает Муртазин.

Также он подчеркивает, что истинные причины отсутствия в России сети пятого поколения – это недоступность дорогого оборудования и отсутствие экономической модели для его окупаемости, которой нет нигде в мире. Поэтому в 2020 году россияне, скорее всего, так и не увидят 5G в работе, так как операторы к этому все еще не готовы.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие новые возможности открывают сети пятого поколения.