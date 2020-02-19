Кандидат в президенты США захотела провести переговоры с Россией о продлении ДСНВ

Сенатор Конгресса США от штата Миннесота Эми Клобушар заявила, что в случае своего избрания президентом страны готова незамедлительно начать переговоры о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3).

Клобушар, являющаяся претендентом в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, выступала во вторник на встрече с избирателями в эфире телекомпании CNN, передает ТАСС.

Ей задали вопрос о том, что она сказала бы в первую очередь в случае своей первой встречи с президентом России.

«Первым делом я бы поздоровалась. Я бы заявила о решимости отстаивать нашу демократию и права человека, а также коснулась бы всего, что не в порядке, с моей точки зрения», – ответила сенатор.

Она добавила, что после заявила бы «о необходимости начать переговоры по договорам с Россией в области ядерных вооружений».

«Президент (США Дональд) Трамп уже вывел нас из первого такого договора (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД). Срок действия другого договора, который называется ДСНВ, истечет во время срока полномочий следующего президента США. Я бы немедленно начала вести переговоры по этим вопросам и считаю возможным делать оба дела одновременно», – указала Клобушар.

По ее мнению, США крайне важно держаться вместе со своими союзниками, когда речь идет о нынешнем российском лидере.

Сенатор также высказалась за то, чтобы Вашингтон подавал пример незыблемости основ демократии и «был крайне твердыми в отношениях» с главой российского государства.

Отметим, что в ноябре Клобушар уже заявляла о необходимости возобновления переговоров с Россией по ДРСМД и ДСНВ.

В феврале глава СТРАТКОМ Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что ДСНВ ценен и для России, и для США, однако в нем не учитываются вооружения, в которых Москва имеет значительное преимущество.

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