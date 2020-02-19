Число выздоровевших от коронавируса в Китае превысило число зараженных

Число пациентов, которые выздоровели и были выписаны из больницы в Китае, впервые превысило количество новых случаев заражения, сообщил государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По состоянию на 18 февраля из больницы выписались 1824 полностью выздоровевших пациента, при этом за день было зафиксировано 1749 новых случаев заражения коронавирусом, передает ТАСС.

Отмечается, что общее число вылечившихся в стране достигло 14 376.

По информации региональных комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, жертвами распространившегося в Китае коронавируса в настоящее время стали 2,7% заразившихся. Свыше 19% заболевших выздоровели.

Также сообщается, что около 15% инфицированных находятся в тяжелом состоянии, еще 3,2% – в критическом.

«Тенденция распространения вируса постепенно претерпевает положительные изменения. На следующем этапе нам предстоит закрепить успешные результаты в борьбе с пневмонией, а также обеспечить эффективное лечение тяжелобольных», – отметил официальный представитель государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

Накануне гражданам Китая временно запретили въезд в Россию.

Напомним, в восточной китайской провинции Чжэцзян запущено в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом.

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