ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

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20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
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              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              18 февраля 2020, 17:56

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

              Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективных мерах и проектах, предложенных главами субъектов России. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

              В топ лучших практик с 10 по 16 февраля 2020 года попали: «Открытый прием», Томская область, «Простыми словами», Республика Саха (Якутия), Стипендия для молодых педагогов, Алтайский край, Поддержка молодых специалистов, Челябинская область, Вознаграждение для сельских старост, Белгородская область, «Губернаторский старт-ап», Мурманская область.

              В рамках исполнения поручений администрации Томской области в регионе продолжается реализация проекта «Открытый прием». Пациенты могут задать вопросы руководителям медучреждений, а также внести собственные предложения по организации медицинской помощи. Такая возможность предоставляется в дополнение к еженедельным личным приемам главврачей.

              «В Томской области, по моему мнению, нашли правильное решение по повышению доверия к системе и качества услуг в здравоохранении. Возможность прямой коммуникации между пациентами и администраторами, врачами позволяет не просто сделать более прозрачной отрасль, правила и обязательства, но и получить важную обратную связь. Пациенты могут буквально участвовать и влиять на принятие решений», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              В личных аккаунтах социальных сетей глава Якутии Айсен Николаев анонсировал запуск нового проекта – подкаста «Простыми словами». В подкасте глава Якутии будет отвечать на самые актуальные и часто задаваемые вопросы, которые поступают во время прямых эфиров и трансляций в соцсетях от жителей республики. Один из самых популярных и часто задаваемых вопросов касается льготной «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых, поэтому первый выпуск подкаста будет посвящен именно этой теме.

              «Практика прямого общения глав регионов с жителями, несмотря на свою востребованность, продолжает оставаться редкостью. Николаев не первый раз реализует подобные инициативы. Например, не так давно он проводил стримы сразу в четырех социальных сетях, что позволило ему охватить большое количество жителей», – отметил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

              В Алтайском крае учредили стипендию имени Алексея Щекотинского для студентов очной формы обучения педагогических вузов региона. Стипендии будут назначать по итогам прохождения педагогической практики (от двух до пяти месяцев) на базе школ, имеющих дефицит кадровой обеспеченности. Кандидат также должен успешно сдать зачеты и экзамены за два предыдущих учебных семестра. На эти цели в краевом бюджете будут выделять три миллиона рублей ежегодно. В течение пяти календарных месяцев 80 стипендиатов будут получать по 7500 рублей в месяц. Список школ Алтайского края, имеющих дефицит кадров, будет ежегодно утверждать министерство образования и науки Алтайского края.

              «Помощь молодым учителям на старте их карьеры должна помочь получить им необходимый опыт и «закалку» для дальнейшего роста. Технологии образования развиваются очень быстро, и меры государственной поддержки не могут отставать», – отметил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

              Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил выплачивать молодым ученым, имеющим семьи, до одного миллиона рублей на решение жилищной проблемы. Речь идет о субсидировании приобретения жилья, оплате первоначального взноса или тела кредита ипотечного займа. Кроме того, молодым врачам, которые поедут работать в районные больницы, будет предоставляться сертификат на жилье. Врачам, готовым поехать в отдаленные территории, будет гарантировано через определенное количество лет возвращение в Челябинск на серьезную позицию в ведущие лечебные учреждения. Таким образом, молодым специалистам обеспечат жилищные условия, комфортную среду и профессиональный рост.

              «Решать проблему «утечки мозгов» приходится теперь и регионам – молодые ученые ищут, где лучше. Инициатива Алексея Текслеря о выплатах молодым ученым, имеющим семьи, до одного миллиона рублей на решение жилищной проблемы – один из способов удержать «мозги» в регионе. Важно, что в регионе заботятся и о молодых специалистах в целом, особенно в таких кадрово проблемных отраслях, как здравоохранение. Подобные инициативы важны для многих регионов России», – прокомментировала политконсультант Алена Август.

              Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил поощрять сельских старост за исполнение их полномочий. Сельские старосты – люди, имеющие активную жизненную позицию и пользующиеся авторитетом у населения территории, которые занимаются организацией общественного самоуправления и сплочением территорий. За свою деятельность они будут получать вознаграждение – 10 тысяч рублей ежемесячно.

              «Включение органов местного самоуправления в единую систему публичной власти предусмотрено проектом поправок в Конституцию Российской Федерации, что доказывает необходимость более пристального внимания к решению вопросов местного значения. Активность сельских старост позволяет вовлекать население именно в решение вопросов местного значения, выстраивать коммуникацию с жителями сельских территорий и, как следствие, способствует развитию гражданского общества. Практика Белгородской области может иметь свое развитие и в других субъектах РФ (с учетом особенностей конкретных территорий)», – отметил политический консультант Вадим Батишев.

              Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на встрече с предпринимательским сообществом региона о внедрении нового проекта «Губернаторский старт-ап». Начинающие предприниматели смогут претендовать на получение гранта до 1 млн рублей на то, чтобы открыть свое дело. Правила предоставления грантов по программе уже разработаны, пока запланировано 15 таких грантов.

              «Решение, которое позволяет поддержать начинающих предпринимателей и обкатать новые бизнес-идеи в регионе. Успех его реализации зависит от качества отбора проектов. Инициатива не затратна для региональных бюджетов, и будет пользоваться популярностью и активных граждан, которые хотят попробовать себя в малом бизнесе», – заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.


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