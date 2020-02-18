Готовившие теракт в Керчи подростки рассказали, как мучали котов

ФСБ опубликовала видеозапись задержания подростков, которые готовили теракты в Крыму.

В ролике один из подростков признался, что хотел взорвать школу №15 в Керчи. Также на видео демонстрируются самодельные взрывные устройства, которые школьники планировали взорвать.

Видеозапись опубликована в паблике Mash во «ВКонтакте».

«Котов убивали. И одного подожгли растворителем, другого об стенку кинули, третьему по голове дали», – сказал один из подозреваемых возле заброшенного строения, где подростки проводили испытания.

Также один из подростков признался, что они проводили стрельбы в этом здании.

Ранее с одним из задержанных велись профилактические беседы из-за одобрительных комментариев под статьями о преступлении Владислава Рослякова, причастного к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, отметили в ФСБ, передает РИА «Новости».

Несмотря на профилактику, юноша вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого также был Росляков.

Задержанные создали планы вооруженных нападений, нашли в Сети инструкции по созданию СВУ и схемы зданий.

«Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы «смерти», в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений», – отметили в ФСБ.

Также был допрошен знакомый обоих подростков, общавшийся с ними по Сети. Отмечается, что он знал об их планах.

Напомним, во вторник в Крыму задержали двоих подростков, готовивших теракт в образовательных учреждениях. В ФСБ уточнили, что несовершеннолетние купили компоненты СВУ в интернете.