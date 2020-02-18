За подготовку терактов в Керчи задержаны двое подростков

В Крыму задержали двоих подростков, готовивших теракт в образовательных учреждениях, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ России в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях», – сообщили в ЦОС, передает РИА «Новости».

Задержанными оказались два подростка, проживающие в Керчи, 2003 и 2004 годов рождения. У подозреваемых изъяли самодельные взрывные устройства (СВУ) с поражающими элементами. При этом компоненты СВУ были куплены подростками в интернете.

«Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», – добавили в ЦОС.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России.

В ФСБ также отметили, что с 2018 года в России было предотвращено более 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В Сети с 2018 года по настоящее время выявлено около 150 сообществ с общей аудиторией порядка 50 тыс. пользователей, в которых велась пропаганда радикальной идеологии. Эта идеология рассчитана на психологические возрастные особенности, она формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость, отметили в спецслужбе.

Также была пресечена деятельность более чем 260 пропагандистов такой идеологии, проведена профилактика более чем 7 тыс. подростков, попавших под влияние подобных идей.