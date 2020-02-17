В 42 городах России прошли бизнес-интенсивы для победителей конкурса «Мой первый бизнес»

В первой половине февраля в 42 городах России прошли бизнес-интенсивы для победителей онлайн-этапа конкурса «Мой первый бизнес» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«За период проведения интенсивов более 3 тыс. учащихся российских школ узнали на практике, каково быть предпринимателем. Бизнес-интенсив – это четырехдневный выезд, проходящий в формате сюжетно-ролевой игры «Город». Участники выезда были поделены на районы (команды), которые они развивали, – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков. – Для ребят прошли мастер-классы и тренинги, направленные на развитие коммуникативных и лидерских качеств. Кроме того, участникам необходимо было пройти квесты и игры различного уровня сложности, в рамках которых школьники научились работать в команде, выступать на сцене, презентовать новые бизнес-проекты и многое другое».

По результатам многие участники стали обладателями скидки в размере 20 тыс. рублей на поступление на образовательную программу «Капитаны».

Первая волна бизнес-интенсивов прошла с 6 по 9 февраля в 25 городах: Астрахани, Брянске, Владимире, Кирове, Курске, Липецке, Новосибирске, Омске, Перми, Рязани, Саранске, Смоленске, Тамбове, Твери, Калуге, Туле, Тюмени, Ульяновске, Костроме, Краснодаре, Саратове, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Белгороде и Орле.

С 13 по 16 февраля бизнес-интенсивы прошли еще в 17 городах: Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Челябинске, Ярославле, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Томске, Ставрополе, Воронеже, Волгограде, Сочи, Пензе, Иванове, Севастополе.

Организаторами мероприятия выступили студенты факультетов бизнеса «Капитаны» и региональные представители конкурса «Мой первый бизнес».

«Мой первый бизнес» – уникальный инструмент для содействия развитию молодежного предпринимательства в России. Конкурс проходит в несколько этапов: онлайн и офлайн. В рамках онлайн-этапа каждому участнику предлагалось выбрать одно или несколько направлений («Инновационное», «Социальное», «Образовательное», «Цифровое» и «Медиа») и выполнить задания от известных блогеров – наставников конкурса и презентовать свою идею или бизнес-проект.

Помимо участия в бизнес-интенсиве, во время офлайн-этапа участники проходят четырехмесячный бизнес-курс START UP, в рамках которого у них есть возможность получить дополнительные баллы для поступления в вузы и презентовать свои проекты на масштабном фестивале CapFest.

Конкурс включает в себя обучающую программу для школьников от 11 до 18 лет. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Наставниками конкурса выступают известные российские блогеры, предприниматели и студенты факультета бизнеса «Капитаны».