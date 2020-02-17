Акции ТГК-2 выросли в цене почти на 70%

Обыкновенные акции ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) взлетели в цене почти на 70% на высоких для компании объемах торгов.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

ТГК-2 – российская энергетическая компания, была создана в ходе реформы РАО «ЕЭС России».