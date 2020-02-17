Нафтогаз уточнил ущерб от потери активов в Крыму

Украинский Нафтогаз в рамках процесса в третейском суде в Гааге уточнил ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 млрд долларов.

«Нафтогаз Украины» и шесть компаний группы «Нафтогаз» подали ответ на встречное заявление Российской Федерации о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Нафтогаз дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов Нафтогаза в 2014 году – размер убытков плюс проценты оцениваются примерно в 8 миллиардов долларов», – сообщила пресс-служба компании в Twitter.

В январе сообщалось, что Нафтогаз подаст в отношении России обновленные иски по крымским активам.

Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов России в связи с указанными требованиями.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему крымские иски остались за скобкой обнуления взаимных судебных претензий РФ и Украины при подписании нового транзитного контракта и удастся ли Нафтогазу получить с России новые миллиарды.