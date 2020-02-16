В Сирию направилась колонна американской боевой техники

Из Ирака в Сирию направилась колонна боевой техники американской армии, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Телеканал отмечает, что в Сирию направляется американская колонна, в которой более 50 единиц военной техники, передает ТАСС.

До этого также сообщалось о нападении протурецких вооруженных формирований на позиции сирийской армии на западе Алеппо.