Норвегия отказалась от предложения России по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену, сообщил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен.

«Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то российские граждане или российские компании. Однако Норвегия не проводит консультации с другими странами относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории», – заявил Халворсен порталу High North News, передает РИА «Новости».

Он также уточнил, что в письме главы российской дипломатии «не содержалось ничего нового». Халворсен отметил, что считает российско-норвежские отношения конструктивными и прозрачными, однако Москве, по его мнению, нужно заняться восстановлением отношений с Западом после кризиса на Украине.

Напомним, 4 февраля Сергей Лавров в письме норвежской коллеге Ине Эриксен Серэйде предложил провести переговоры для устранения ограничений деятельности российских структур на Шпицбергене.

Позже российское посольство заявило, что Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Норвегия противодействует российскому присутствию на архипелаге.