Россия обвинила Норвегию в нарушении обязательств по Шпицбергену

Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене, заявило российское посольство.

Российские дипломаты отметили в Facebook, что «на Шпицбергене накопились проблемы».

Подчеркивается, что Москва не оспаривает норвежский суверенитет над архипелагом. Однако в посольстве отметили, что Шпицберген не является «исконно норвежской территорией», он получен Норвегией на условиях договора 1920 года, который «полностью распространяется на континентальный шельф», передает ТАСС.

У России возникли вопросы «практического характер». Указывается, что на Шпицбергене «реальной хозяйственной деятельностью кроме России и Норвегии никто не занимается».

Норвегия нарушает обязательства, вынося участки, которых касается соглашение, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов». В результате «российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок». Такая же ситуация наблюдается и в сфере добычи минеральных ресурсов.

Россия заявила, что Норвегия должна действовать в соответствие со своими международными обязательствами. Москва предлагает провести переговоры и консультации для урегулирования вопроса.

4 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил норвежскому коллеге Ине Эриксен Серэйде провести переговоры для устранения ограничений деятельности российских структур на Шпицбергене.

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