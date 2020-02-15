Украина предложила Румынии вместе бороться против России в Черном море

Глава минобороны Украины Андрей Загороднюк в ходе встречи с коллегой из Румынии Николае-Ионелом Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности предложил совместно «противодействовать угрозам» в Черном море.

По его словам, совместные действия будут «более эффективными». Загороднюк заявил, что «обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море», передает РИА «Новости».

Обсуждались возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в регионе, а также предложение Киева провести совместные военные учения. Кроме того, Украина хочет расширить деятельность международного инженерного батальона «Тиса».

Украина выразила надежду, что Румыния поддержит ее стремление присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО.

НапомниМ, Россия не раз подчеркивала, что «скрупулезно соблюдает свои обязательства по соответствующим конвенциям», это касается и акватории Азовского и Черного морей.

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