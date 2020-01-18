Косачев ответил на претензии Украины и Грузии в адрес России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Косачев в комментарии RT подчеркнул, что Россия «скрупулезно соблюдает свои обязательства по соответствующим конвенциям, это касается и акватории Азовского и Черного морей.

Сенатор отметил, что мотивацию подобного рода обвинений следует искать в «политических позициях Украины и Грузии по отношению к России». Тбилиси и Киев стремятся «находить максимальное количество поводов для предъявления претензий, продолжать будоражить международное общественное мнение в свою пользу и, соответственно, настраивать его против России», заключил Косачев.

Ранее украинская и грузинская делегации на заседании Международной морской организации заявили, что Россия якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий подчеркнул, что заявление Украины и Грузии не подтверждается ни действиями, ни решениями.