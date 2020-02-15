Оставившего детей в Шереметьево мужчину арестовали

Центральный районный суд Хабаровска арестовал жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщают информационные агентства.

Мужчина арестован «по 13 апреля», передает ТАСС.

Он обвиняется по статьям об оставлении в опасности, истязании и краже.

Сам Гаврилов заявил, что «летел за детьми» в Комсомольск-на-Амуре, когда его задержали в аэропорту Хабаровска.

По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей, но и избивал их, а также бывшую жену. Кроме того, он украл деньги у знакомой.

Адвокат Дмитрий Ястребов сообщил, что «будет обжаловать решение суда об аресте», передает РИА «Новости».

«Я вообще в шоке, я такого не ожидал», – сказал Гаврилов.

Напомним, в январе он оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

Было возбуждено уголовное дело. Затем отец детей пришел с повинной

Сначала детей передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, позднее – матери, у которой сейчас новая семья. Гаврилов просил уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.