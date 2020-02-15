Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем в столице от 0 до 2 градусов тепла, ночью температура опустится до минус 4 градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье днем от минус 2 до 3 градусов тепла, в ночные часы ожидается похолодание до минус 7 градусов.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до 11.00 мск воскресенья.

Атмосферное давление составит в регионе 756 мм ртутного столба.