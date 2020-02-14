Лукашенко заявил о просьбах директоров сахарных заводов отправить их «грузить навоз»

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14 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 21:22  |  vz.ru
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Удешевить ипотеку в России способна дорогая нефть

Только удешевление ипотеки доступным жилье не сделает Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечная ставка опустилась до рекордных 9%, но это все равно «бремя даже для семьи со средними доходами», признал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для некоторых россиян ипотека уже намного дешевле благодаря поддержке государства. Но стоит ли ждать еще более дешевую ипотеку – большой вопрос. Ведь при росте стоимости жилья покупка даже по более низкой ставке может оказаться невыгодной. Подробности...
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Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Русских и белорусов пытаются рассорить на двух языках

В перспективе от Белоруссии можно ожидать и «западного выбора», и политической русофобии, но не подавления русскоязычияФото: Sergei Grits/АР/ТАСС
Отказ одного из минских магазинов обслуживать клиента на белорусском языке вызвал горячее обсуждение в Сети. Некоторые даже разглядели в этой ситуации «призрак Евромайдана» и «угрозу белорусского национализма». Меж тем бытовые языковые конфликты в Белоруссии и на Украине имеют принципиальное отличие. Проблема союзной нам республики совсем в другом. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы достаточно настрадались от романтиков-революционеров

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Высокие идеалы обладают огромным обаянием, подпольная работа очаровывает романтическим ореолом, а фанатизм – заразителен. Но государство в России извлекло урок из прошлого и теперь предпочитает на взлете ликвидировать угрозы, исходящие от экстремизма любого толка. Подробности...

Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

Алексей Алешковский, сценарист
Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. Подробности...
Обсуждение: 112 комментариев

Нужно ли управлять национальной памятью

Сергей Мардан, публицист
Наша государственная идеология должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости. Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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    Русских и белорусов хотят поссорить

    Какими будут пассажирские самолеты будущего

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      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
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              Лукашенко заявил о просьбах директоров сахарных заводов отправить их «грузить навоз»

              14 февраля 2020, 20:42

              Текст: Елизавета Булкина

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              Задержанные в Белоруссии директора сахарных заводов признали свою вину и выразили готовность выполнять любую работу в колхозе, чтобы не попасть в тюрьму, рассказал президент страны Александр Лукашенко.

              «Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно (задержали, – прим. ВЗГЛЯД) сразу всех четверых (директоров, – прим. ВЗГЛЯД) сахарных заводов. Вот сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите» Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте только в тюрьму не сажайте», – рассказал глава государства в ходе поездки Гомельскую область, сообщает телеканала СТВ.

              «А кто тебя посадил в тюрьму – ты сам себя посадил. Я постоянно говорю – не тронь чужое, особенно руководитель, если ты воруешь – какое здесь может быть предприятие», – добавил Лукашенко.

              Напомним, в конце января силовые структуры Белоруссии задержали директоров всех сахарных заводов страны. Были задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

              Лукашенко 4 февраля подтвердил задержания директоров сахарных заводов. По данным КГБ Белоруссии, в 2019 году из-за действий «сахарной мафии» Белоруссия недополучила почти 70 млн долларов. Из этой суммы 63 млн долларов приходится на снижение выручки от экспорта сахара.

              Против коммерсантов и чиновников, задействованных в преступных схемах, открыты дела по статьям УК Белоруссии о взяточничестве. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

              Газета ВЗГЛЯД объясняла в чем реальные проблемы белорусской сахарной отрасли, в которой ситуация во многом напоминает конфликт вокруг стоимости российской нефти для белорусских НПЗ.


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