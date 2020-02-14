Орландо Блум сделал татуировку с ошибкой в имени сына

Актер Орландо Блум похвастался татуировкой, написанной азбукой Морзе, в честь сына Флинна. Однако в имени мальчика пользователи Сети заметили ошибку.

Снимок своей новой тату актер опубликовал в своем Instagram. Комментаторы указали, что вместо буквы L в имени стоит буква R.

«Это замечательная идея и красивая татуировка. Но если это действительно азбука Морзе, то я думаю, что там написано «Фринн», а не «Флинн», – отметили в комментариях.

«Прости, но эта татуировка определенно означает «Фринн», – написал один из пользователей.

«Да, нужна вторая точка для L», – подтвердили фанаты.

Флинн Кристофер Блэнчард Коупленд (родился 6 января 2011) – единственный общий ребенок Блума и его бывшей жены, австралийской модели Миранды Керр. Пара поженилась в июле 2010 года, а в октябре 2013 года стало известно об их расставании.