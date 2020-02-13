Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке

Ракетная атака совершена на военную базу на севере Ирака, где дислоцируются американские солдаты, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в силах безопасности.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в начале января Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, пострадали более 100 человек.