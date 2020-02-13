Определен срок первого пилотируемого полета космического корабля «Орел» к МКС

Из материалов Ракетно-космической корпорации «Энергия» стал известен предлагаемый разработчиком срок проведения первого пилотируемого полета нового космического корабля «Орел» к Международной космической станции.

Согласно материалам РКК «Энергия», первый пилотируемый полет разрабатываемого в России нового космического корабля «Орел» к Международной космической станции предлагается провести в сентябре 2025 года, передает РИА «Новости».

В материалах также говорится, что первый полет корабля к МКС в беспилотном режиме запланирован на сентябрь 2024 года, а на сентябрь 2023 года планируется первый беспилотный полет «Орла» на орбиту.

Ранее ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила к изготовлению двух первых экземпляров космического корабля «Орел»: полноразмерного макета для испытаний и многократных полетов на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5» и сверхтяжелого «Енисей» к Международной космической станции (МКС) и в дальний космос.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД