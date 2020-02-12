ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

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12 февраля, среда  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
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Нехватка нефти толкнула Минск на отчаянный шаг

Возобновление закупки российской нефти Белоруссией – лишь вопрос времени Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Белоруссия начала отбирать технологическую нефть из нефтепровода «Дружба», что снижает объемы прокачиваемого по трубе топлива. Пока белорусы не затронули транзитные трубы, по которым российская нефть идет в Европу. Каков будет следующий шаг Александра Лукашенко, который так и не сумел добиться от Владимира Путина дополнительной скидки на нефть?  Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Зачем Макрон возрождает «Веймарский треугольник»

Макрон решил подготовить новую концепцию единой ЕвропыФото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Выход Британии из состава ЕС создал вакуум, который решил заполнить президент Франции Эммануэль Макрон. Он взялся реанимировать формат «Веймарского треугольника» в составе Парижа, Берлина и Варшавы, которая должна заменить Лондон. Но насколько этот проект жизнеспособен в нынешних реалиях и чем он опасен для России? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зеленскому сейчас лучше ничего не делать

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Провал импичмента Дональда Трампа вызвал нешуточный перепуг в Киеве. Победа Трампа на президентских выборах стоила президентского поста Петру Порошенко, а его успех в борьбе с демократами может существенно поменять статус Зеленского. Подробности...

Будет ли война Турции с Сирией и может ли Россия ее предотвратить

Михаил Магид, публицист
Конфликт в Сирии подошел к развилке. Подошли к развилке и российско-турецкие отношения. В ближайшие недели мы увидим, усилится ли охлаждение между двумя государствами или они смогут разрешить противоречия. Подробности...
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США перехватывают у России религиозную повестку

Сергей Худиев, публицист, богослов
Свобода вероисповедания, если мы будем уважать ее у себя дома, не принесет нам вреда – напротив, откроет огромные возможности для влияния на ситуацию в мире. Если мы уйдем с этого поля – точно проиграем. Подробности...
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              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              12 февраля 2020, 16:36

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

              Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективных мерах и проектах, предложенных главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

              В топ-5 лучших практик с 3 по 9 февраля 2020 года попали: конкурсы для классных руководителей (Ульяновская область), привязка стипендий студентов к прожиточному минимуму (Магаданская область), комплексный осмотр «в одно посещение» (Ярославская область), мнение детей об игровых площадках (Мурманская область), расширение возможностей использования регионального материнского капитала (Московская область).

              В Ульяновской области с целью выявить и поощрить талантливых классных руководителей, специалистов по воспитательной работе в регионе проводится конкурс профессионального мастерства среди педагогов «Воспитать человека». По инициативе губернатора Сергея Морозова победители и призеры получают денежное поощрение от 30 до 100 тыс. рублей. Победители областных этапов направляются для участия во всероссийском этапе конкурса.

              Также в области проводится уникальный для всей Российской Федерации конкурс «Самый классный классный». Кроме того, уже со следующего года по решению губернатора Сергея Морозова изменятся условия конкурса: финансовую поддержку получат не только классные руководители – победители, но и школы, в которых они работают. Так, если за первое место классный руководитель получает 100 тысяч рублей, то его школа получит 1 млн рублей. За второе место учитель получает 50 тысяч рублей, на развитие его школы направят 500 тысяч рублей. За третье место классный руководитель получает 30 тысяч рублей, а его школа – 300 тысяч рублей.

              «Подобные конкурсы, а также доплаты классным руководителям, о которых говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию, могут изменить отношение учителей к этой функции как «трудовой повинности». Теперь эта нагрузка может приносить дополнительный доход, что, во-первых, повысит актуальность и востребованность этого вида деятельности среди преподавательского состава, а во-вторых, повысит качество самой работы, так как денежная составляющая должна повысить конкуренцию в этом направлении работы учителей», – заявил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

              Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил привязать стипендии магаданских студентов к прожиточному минимуму. Глава Колымы отметил, что правительство региона постарается найти ресурсы на эти цели. Прожиточный минимум в регионе составляет более 20 тыс. рублей.

              «Не совсем понятна цифра прожиточного минимума в Магадане размером в 20 тыс. рублей, но уж совершенно точно сложно быть успешным студентом и мечтать строить карьеру в родном регионе, не имея даже этого. Планы правительства обеспечить студентов достойной стипендией похвальны, при этом важно понимать, что одними деньгами молодежь в сложном климатически, географически и экономически регионе не удержать – необходимы долгосрочные комплексные программы вовлечения молодежи в жизнь региона, помощи молодым специалистам и студентам в построении своей индивидуальной профессиональной траектории. В целом же хороший пример того, как важно обращать внимание на финансовое положение молодежи», – заявила политический консультант Алена Август.

              Комплексный осмотр «в одно посещение» введен в ярославской поликлинике для детей с риском двигательных нарушений. Организован совместный осмотр педиатра, невролога и врача ЛФК, в ходе которого решаются вопросы необходимости дополнительного обследования, обсуждаются тактика и объем реабилитации, которую ребенок может пройти в отделении восстановительной медицины. Благодаря организации комплексных осмотров у родителей нет необходимости предварительно посещать педиатра для получения явок к специалистам. Это более чем в пять раз сокращает лишние передвижения маленьких пациентов по поликлинике. При этом мама получает полную информацию о состоянии здоровья ребенка и дальнейшей тактике наблюдения за ним.

              «Тот случай, когда оптимизация протекания процесса приносит результат без значительных финансовых вливаний. Другой стороной внедрения практики станет повышение удовлетворенности жителей предоставляемыми услугами. Примечательно, что оптимизация начата именно в детской поликлинике. Охрана материнства и детства всегда была и есть задача первостепенной важности», – заявил политический консультант Вадим Батишев.

              В мурманский Центр городского развития пригласили детей, чтобы услышать их мнение о детских и спортивных площадках. Архитекторы показали проекты 50 площадок и игровых зон, которые появятся в области в ближайшее время. Шестиклассники рассказали, на каких площадках они хотят играть, что нужно поправить и чего им не хватает в городе.

              «Нестандартное решение Андрея Чибиса, но можно сказать, что долгожданное и давно созревшее в целом для любого региона. Включать юных и молодых россиян в ответственный диалог, в котором бы они понимали, что от их решения зависит финальный результат. Кроме того, они понимают на своем примере эту связь. С детьми надо разговаривать, и радует, что эта истина получает свое распространение уже на уровне власти», – заявил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

              В Московской области семьи с двумя и более детьми, которые получили и не успели использовать свой региональный материнский капитал в размере 100 тыс. рублей, смогут в течение двух лет получить денежную выплату в размере 50 тыс. рублей ежегодно. Выплату в 50 тысяч рублей можно получить в 2020 году и еще 50 тысяч – в 2021 году и реализовать их на любые цели, при условии, если в семье родился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года. За рождение второго и последующего ребенка в Подмосковье региональный сертификат на 100 тыс. рублей получили 220 тыс. семей, при этом воспользовались ими менее 30% семей.

              «Материнский капитал – одна из самых успешных, востребованных мер власти по поддержке демографии. В связи с материнским капиталом существуют два самых главных запроса со стороны населения: сохранение и возможность более широко использовать материнский капитал. Первое решение было озвучено президентом: программа материнского капитала будет сохранена минимум до 2026 года. По возможности более широкого использования материнского капитала реализуются решения на уровне регионов», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.


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