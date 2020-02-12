Эстония заявила о риске превентивного удара со стороны России

Департамент внешней разведки Эстонии считает, что возможность военного нападения со стороны России невелика, однако допускает превентивный удар Москвы по Прибалтике, следует из нового доклада департамента.

«Угроза военного нападения России на Эстонию невелика, так как Россия не хочет войны с НАТО. Однако обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз и для Эстонии. Россия может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии», – передает «Интерфакс».

Отмечается, что такой удар возможен в случае, если Россия не будет опасаться эскалации конфликта в других регионах.

Также авторы доклада считают, что военный баланс сил в балтийском регионе сейчас в пользу России.

Летом 2019 года аналитики НАТО заявили, что Россия способна разрушить архитектуру европейской безопасности, а ареной будущей битвы назвали Прибалтику. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, к чему может привести милитаризация прибалтийских республик со стороны НАТО.