Мишустин предупредил о недопустимости затягивания сроков по нацпроектам

Глава российского правительства Михаил Мишустин потребовал неукоснительно соблюдать график финансирования выполнения национальных проектов.

«Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителя доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает», – указал премьер, подчеркнув любое затягивание сроков недопустимо.

Мишустин также назвал решение о переносе неиспользованных средств с 2019 года на 2020 год исключительным. «В этом году такого быть не должно», – указал он, передает ТАСС.

Премьер также потребовал разобраться, почему не использованы выделенные на нацпроекты в 2019 году 148 млрд рублей, передает РИА «Новости».

По словам Мишустина, «важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами, руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн». Он отметил, что «для этого будет создана информационно-аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов, которая интегрирует данные практически всех ведомств».

7 февраля президент Владимир Путин утвердил состав совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

В январе Мишустин на первом совещании с вице-премьерами поручил провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов, сообщает правительство.

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