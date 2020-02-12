Роскосмос назвал число пусков с Байконура в 2020 году

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12 февраля, среда | Последнее обновление — 11:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Турция перебросила новые силы в Сирию
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Нехватка нефти толкнула Минск на отчаянный шаг
Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы
Российским ученым нашли защиту от иностранцев
Мечты американцев о социализме разрушает гей
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
США перехватывают у России религиозную повестку
Сергей Худиев, публицист, богослов
Свобода вероисповедания, если мы будем уважать ее у себя дома, не принесет нам вреда – напротив, откроет огромные возможности для влияния на ситуацию в мире. Если мы уйдем с этого поля – точно проиграем. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Арест генерала Генштаба раскрыл тактику борьбы с коррупцией
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Человек, распоряжающийся казенными миллионами, миллиардами, а временами даже триллионами, постоянно подвергается искушению присвоить хотя бы часть из них. Это совершенно неискоренимое свойство человеческой природы. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
Билет в кино всяко дешевле, чем поход к психотерапевту
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Последние лет десять мы раз в год по традиции хороним «Оскар», он же награды киноакадемии США. Ну да. «Оскар» уже не тот. Только никто не знает, каким «тем» он должен быть. Подробности...
Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильмПодробности...
Шойгу наградил последнего маршала СССР
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежиПодробности...
Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам
При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетахПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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