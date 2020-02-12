Запуск спутника «Метеор-М» перенесли на 2021 год

Спутник «Метеор-М» номер 2-3, который Роскосмос планировал отправить на орбиту в 2020 году, будет запущен в 2021 году, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«В пресс-службе Роскосмоса подтвердили факт переноса запуска «Метеора-М» номер 2-3 с 2020 на 2021 год.<...> Принято решение провести дополнительные испытания космического аппарата», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

В декабре метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, изменил орбиту и потерял ориентацию, поздднее связь и управление спутником восстановлены.

В настоящее время Россия имеет на орбите четыре действующих метеорологических спутника – три «Метеор-М» с номерами 1, 2 и 2-2, а также «Электро-Л» номер 2.

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