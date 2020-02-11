Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в убийстве ребенка опекунам

Коллегия присяжных заседателей Вологодского областного суда провозгласила обвинительный вердикт в отношении Юлии и Евгения Блохиных, обвиняемых в убийстве опекаемого шестилетнего ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

«Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт. При этом присяжные признали, что Блохин заслуживает снисхождения, а Блохина – нет», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что после обсуждения последствий вердикта суд удалился в совещательную комнату для вынесения окончательного решения по уголовному делу.

В начале декабря Генпрокуратура сообщала, что в отношении супругов Евгения и Юлии Блохиных утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «истязание», «убийство», «оставление в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», передает РИА «Новости».

По данным следствия, в 2017 году мальчика передали под опеку. На протяжении почти полутора лет приемные родители систематически подвергали ребенка насилию и истязаниям.

В августе 2018 года Блохина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударила мальчика по голове деревянным черенком швабры, когда он пытался взять еду из холодильника. Мальчик упал, после чего женщина она нанесла ему не менее 135 ударов по голове и телу металлической садовой лопаткой, руками и ногами. От полученных травм ребенок впал в кому.

При этом Блохины за помощью не обратились. Ребенка госпитализировали лишь через полтора часа. Мальчик умер в апреле 2019 года, не приходя в сознание.

Ранее семье из подмосковных Озер предъявили обвинение в убийстве приемной дочери.