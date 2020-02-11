Зеленский оценил возможность восстановления отношений России и Украины

Украина и Россия могут наладить отношения, но сколько для этого потребуется времени, пока неизвестно, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я не знаю, сколько надо лет для восстановления отношений на том уровне, на котором они были до войны. Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны», – сказал Зеленский в интервью «Интерфаксу».

Он добавил, что отношения между странами могут быть прагматичными.

«С хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматичные экономические отношения», – сказал Зеленский.

В феврале МИД России выразил надежду, что достигнутые с Киевом договоренности о транзите газа позитивно повлияют на решение других проблем в отношениях России и Украины.