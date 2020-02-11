Стало известно об обсуждении властями снижения страховых взносов

Российское правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов для работодателей, сообщают СМИ.

Рассматриваются различные варианты снижения общей ставки – с 30% до 23-25%, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Отмечается, что пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть отменена.

При этом чиновники пока не знают, как компенсировать потери внебюджетных фондов, утверждают собеседники газеты. Снижение страховых взносов обойдется казне в 1,2–1,75 трлн рублей в зависимости от ставки. При снижении ставки на 1 процентный пункт недополученные доходы составят около 250 млрд рублей.

Издание отмечает, что до этого власти уже обсуждали снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%. В итоге только повысили НДС до 20%, чтобы оплатить нацпроекты президента Владимира Путина.

По словам чиновников, сейчас такой вариант не рассматривается, однако частично потери может закрыть сокращение налоговых льгот для нефтяников.

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