На Украине заявили о гибели промышленности

На Украине падает производство, что свидетельствует о гибели украинской промышленности, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

По его словам, такое произошло впервые с 2015 года, передает канал «112».

«Нужно создавать министерство промышленности и ее восстанавливать, создавать рабочие места и делать так, чтобы украинские товары продавались», – заявил Дубинский.

При этом он указал, что власти на Украине лишь меняют должностные лица в министерствах.

Он также удивился, что на Украине нет министерства промышленности, хотя УССР была в свое время одной из крупнейших промышленных республик Советского Союза.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что промышленное производство на Украине достигло трехлетнего минимума и «текущая тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году».

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