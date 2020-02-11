Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, когда плавучий космодром «Морской старт» начнут переводить из США в Россию.

По словам источника РИА «Новости», перебазирование из порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в Приморье начнется 22 февраля.

Группа S7, которой принадлежит комплекс, не стала комментировать данную информацию.