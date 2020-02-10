МЧС прокомментировало сообщения о скачке радиации в Москве

Спасатели усилили мониторинг уровня радиации в Москве из-за сообщений о «многократном превышении норм», в данный момент подобного не наблюдается, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды усилила мониторинг уровня радиации с появившейся в соцсетях информацией. Превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано», – сказали РИА «Новости» в ведомстве.

Там добавили, что радиометрические исследования проводятся два раза в день по адресу Каширское шоссе, дом 49.

Информация о якобы произошедшем «резком скачке радиации» появилась в минувшие выходные. СМИ сообщили, что датчик якобы показал 60-кратное превышение нормы на юге Москвы.