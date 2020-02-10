Мантуров рассказал о проблемах с поставкой китайских компонентов на заводы в России

Из-за ситуации с распространением коронавирусов появилась проблема с поставкой китайских компонентов на российские промышленные предприятия, однако этот вопрос не стоит остро, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Проблема действительно есть. Она появилась с учетом встречных ограничений, той эпидемии, которая разыгралась в Китае. При этом мы не заинтересованы в ограничении кооперационных связей. Что касается масок, мы обеспечили полностью российскими материалами и компонентами, поэтому резкой проблемы в части медицинских изделий нет, но при этом по другим отраслям по мере возникновения будем расшивать в ручном режиме каждую из обозначенных предприятием проблем», – передает РИА «Новости» его слова.

Он добавил, что эта проблема не стоит очень остро. Мантуров пояснил, что по некоторым компонентам, в частности, по поставкам на автомобильные заводы, проблемы есть не из-за боязни получить «компонент с вирусом», а из-за того, что на предприятиях в Китае «ограничивается сменность работы».

«Там люди не в состоянии обеспечить выполнение заказов. Поэтому пока кардинально резких проблем не возникло, но по мере их появления будем находить альтернативных поставщиков и все-таки исходим из того, что инфекция будет локализована и кооперационные связи восстановятся», – заключил глава Минпромторга.

На прошлой неделе сообщалось, что корейские автозаводы остановили производство из-за коронавируса.

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, в свою очередь, выразил мнение, что распространение коронавируса скажется на ВВП России незначительно.

«На темпах экономического роста это скажется, но незначительно. Это, может быть, в пределах 0,1-0,2 п. п.» – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что доходы России снизятся из-за снижения потребления нефти Китаем – даже если к концу года КНР восстановит объемы потребления нефти.

«Но, скорее всего, все равно до конца года в годовом выражении они уже не восстановятся, скорее всего, все равно будут меньше, чем в прошлом году. Это скажется и на ценах, и на доходах нашей страны», – сказал Кудрин.

В то же время он выразил мнение, что Россия имеет возможность нарастить темпы роста экономики.

«Но если правительство на других факторах попытается нарастить потенциал, потому что в России сегодня, как известно, большие свободные ресурсы частные, в том числе, которые не инвестируются в полной мере. Если вдруг произойдет перелом настроения, а он может произойти независимо от коронавируса, тогда мы можем даже и нарастить темпы роста. В чем-то одном мы потеряем, но есть и другие возможности», – заключил Кудрин.

До этого в Счетной палате заявили, что ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ситуация с коронавирусом незначительно повлияет на экономику страны, а глава Сбербанка Герман Греф говорил, что влияние может быть существенным.