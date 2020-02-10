Обвиненного в шпионаже сотрудника российского торгпредства выслали из Японии

Сотрудник торгового представительства России в Японии, которому, по версии японского следствия, якобы передал некие секретные данные японец Араки Ютаки, работавший в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Softbank, в течение дня покинет страну, сообщили СМИ.

Как сообщило агентство Киодо, в понедельник он вылетит из токийского аэропорта Нарита, передает ТАСС.

В конце январе департамент общественной безопасности полиции Токио сообщил об аресте 48-летнего Ютаки Араки, мелкого служащего информационного и финансового холдинга SoftBank. Он обвиняется в нарушении закона о запрете недобросовестной конкуренции.

Согласно версии полиции, Араки в феврале прошлого года скачал с серверов своей компании некую информацию, которую затем передал сотруднику торгового представительства России в Японии.