Москва призвала Вашингтон отменить санкции против нефтедобывающего сектора Ирана

Соединенные Штаты должны отменить незаконные санкции в отношении нефтедобывающего сектора Ирана, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«США должны отменить свои противозаконные санкции, мешающие нормальному функционированию нефтедобывающего сектора Ирана и вообще всего энергетического сектора этой страны. Мы пока не видим никаких признаков того, что в Вашингтоне готовы двинуться в этом направлении», – подчеркнул замглавы ведомства, передает РИА «Новости».

Также Рябков отметил, что Москва не сомневается в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2». «Это станет вкладом в восстановление конструктивной повестки дня в отношениях между Россией и государствами-членами ЕС. Такой конструктивной повестки на сегодня очень не хватает», – отметил замминистра.

«Сам факт того, что подобные ограничительные меры как-то пытаются внедрить в текст, не имеющий ни малейшего отношения к существу вопроса, а именно в закон о военном бюджете, это отражение полного изменения представлений о нормальности в США, по крайней мере, в политико-формирующих кругах этой страны», – сказал он.

Напомним, палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), включающий расширение санкций против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также обязательные рестрикции в отношении Турции за приобретение российских систем С-400.

В начале декабря демократ Джозеф Байден, американские СМИ называют избранным президентом США, подтвердил готовность будущей администрации работать над возвращением Вашингтона в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.