Умер заслуженный артист России Александр Самойлов

Заслуженный артист России Александр Самойлов ушел из жизни в возрасте 68 лет после продолжительной болезни, сообщили в МХАТ им. Горького.

«В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. В спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском «Вишневом саде» – Фирса. Увы, помешала продолжительная болезнь», – говорится в сообщении на сайте театра.

Александр Самойлов родился 29 октября 1952 года в Кемерово в актерской семье. Его отец – народный артист СССР Владимир Яковлевич Самойлов и мать Надежда Федоровна с 1968 года служили в театре им. Маяковского в Москве.

Самойлов в 1977 году окончил ГИТИС, после чего был принят в труппу театра им. Маяковского. Затем служил в Московском областном театре драмы, Московском областном театре им. А.Н. Островского. Среди ролей Самойлова – отец Захарий («Жизнь Клима Самгина» М. Горького), граф Эссекс («Елизавета Английская» Ф. Брукнера), Миловзоров («Без вины виноватые» А. Островского), Берлиоз («Мастера и Маргарита» М. Булгакова).

В 1994 году Самойлов поступил во МХАТ им. Горького, где сыграл роли Тальберга из «Белой гвардии», Виктора Кораблева из «Контрольного выстрела», Барона из «На дне», Каифы из «Мастера и Маргариты». В последние годы Самойлов играл Николая Петровича Кирсанова в спектакле «Отцы и дети» по роману Тургенева.

Самойлов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, в числе которых «Две судьбы», «На безымянной высоте», «Солдаты», «Знахарь», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и множество других.

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