В Бундестаге возмутились решением Германии не передавать России данные по делу Навального

Официальный представитель фракции ФРГ «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по иностранным делам Бундестага Армин-Паулюс Хампель возмутился тем, что Берлин не направляет Москве запрошенную информацию по делу российского блогера Алексея Навального.

«Германская сторона постоянно заявляет, что Россия не возбудила следствия. В Германии действительно есть так называемое «предварительное расследование», его может начать прокурор, и если у него достаточно доказательств, тогда он может начать официальное расследование. Я слышал, что в России это несколько иначе – что предварительное расследование и является официальным. Русские начали предварительное расследование – они направили несколько запросов в Германию, чтобы получить данные от немцев. И я совершенно не понимаю, почему нам нельзя отправить эти данные российской стороне», – сказал Хампель, передает РИА «Новости».

По его словам, у Федерального управления уголовной полиции ФРГ и российских коллег налажено хорошее сотрудничество. «Немецкая сторона хвалила российских экспертов в этой сфере. Так почему бы не обменяться информацией по этому делу? Я не вижу причин, почему германское правительство этого не делает, это позволило бы прояснить факты. Крайне важно, чтобы это было расследовано, а российская сторона может начать расследование, если она получит данные, которые есть у Германии. Ведь господин Навальный достаточно оперативно был отправлен в Германию, и у российской стороны после этого не было возможности продолжать сбор данных», – добавил депутат.

Кроме того, Хампель заявил, что представители партии «Альтернатива для Германии» охотно встретились бы с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить многие темы.

«Мы бы охотно встретились с вашим президентом и с радостью пообщались бы с ним. Но мы маленькая оппозиционная партия в Бундестаге. Я не знаю, найдет ли российский президент для нас время. Если найдет, будем этому очень рады. Думаю, в действительности у нас очень много тем, по которым мы могли бы обменяться мнениями. Среди них те, которые мы во вторник обсудили с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. А также, возможно, мы предложили бы новую главу в истории германо-российских отношений, считаем это крайне необходимым», – сказал Хампель.

Он добавил, что в его партии также хотели бы сконцентрироваться на экономических темах. «Санкции против России наносят вред не только российской экономике, но и германской. Так, например, в Саксонии, откуда родом мой коллега Тино Крупалла (сопредседатель «Альтернативы для Германии»), пострадала вся промышленность. Насколько я знаю, потери германской экономики из-за этих санкций за прошедшие годы составили около 120 миллиардов евро. Думаю, вскоре эта цифра перешагнет показатель в 200 миллиардов», – пояснил Хампель.

Он добавил, что АдГ призывала с самого начала к отмене санкций. «Введение санкций редко к чему-либо приводило в истории, скорее, вообще никогда. Нам следует искать путь взаимопонимания, а не конфронтации», – отметил представитель фракции.

Ранее Хампель заявил, что политика санкций против России полностью провалилась, а также нанесла вред Германии. Депутат немецкого парламента отметил, что санкциями Германия оттолкнула Россию, в результате чего Москва заняла геополитическую позицию, далекую от интересов Берлина и Европы в целом. По его словам, антироссийские меры при этом не достигли заявленных целей.