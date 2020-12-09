Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Меркель ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердили, что российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора затрагивали ситуацию с Алексеем Навальным.

Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что на сайте Кремля якобы сначала появились данные о том, что одной из тем, обсуждавшихся президентом России и канцлером ФРГ, был Навальный, а затем эта информация была с сайта убрана.

«Значит, первое – нет, такого не было. Мы, действительно, в своем сообщении указали те темы разговора, которые были наиболее развернуто обсуждены и которые представляют наибольшее значение. Тема пациента берлинского была действительно затронута, о чем сказала... германская сторона. Но на сайте Кремля никаких не было изменений. Было одно сообщение по результатам этого разговора», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Кроме того, Песков рассказал, почему Путин и Меркель решили активизировать работу нормандского формата. «Есть, безусловно, понимание у глав государств, что надо двигаться перед. Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, собственно, как мы все знаем, невыполнение тех парижских договоренностей. И вот в этой ситуации невыполнения как раз Путин и Меркель решили активизировать работу на экспертном уровне. На уровне помощников, с тем чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации», – сказал Песков.

7 декабря президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о продолжении контактов по линии министерств здравоохранения двух стран по вакцинам от коронавирусной инфекции.