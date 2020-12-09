Задержана заведующий патологоанатомическим отделением Боткинской больницы

В Москве задержана заведующая патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксана Паклина по делу о взятке, сообщил информированный источник.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по делу о получении взятки задержана Оксана Паклина и предполагаемый взяткодатель Алексей Подлубный, который является гендиректором ООО «Центральный национальный биобанк». Следственные действия с их участием продолжаются», – пояснил собеседник ТАСС.

В феврале 2020 года УФСБ по Красноярскому краю и региональная полиция уличили заведующего урологическим отделением одной из красноярских больниц во взятке и постановке ложного диагноза призывнику.