Кремль назвал условие производства вакцины «Спутник V» на Украине В Раде раскрыли отношение МВФ к украинцам 9 декабря 2020, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал Международный валютный фон (МВФ) за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, <...> (ему нужны) дешевые развитые рабы», – передает РИА «Новости» слова Рабиновича в эфире канала NewsOne. Парламентарий указал на несправедливые, по его мнению, условия предоставления помощи Киеву со стороны международных финансовых организаций. «К нам пришли завоеватели, которые под видом помощи убили экономику Украины», – заявил Рабинович. В завершение депутат заявил, что МВФ необходимо «выгнать» из страны. В ноябре действующий министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что МВФ может потребовать от Киева досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы. При этом в мае в Верховной раде объявляли о планах Украины в перспективе полностью отказаться от кредитов МВФ.

