В Роспотребнадзоре назвали возможные сценарии ситуации с COVID-19

В январе возможны два сценария развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции, оба варианта зависят от соблюдения населением мер профилактики, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Возможны два варианта развития событий. Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», – приводит слова Горелова РИА «Новости».

Он уточнил, что ради собственной безопасности праздники следует провести по возможности дома. По крайней мере, следует избегать больших компаний и массовых мероприятий, подчеркнул Горелов. Необходимо воздержаться от посещения торговых центров и других закрытых помещений, где возможно инфицирование, а также от поездок общественным транспортом, добавил эпидемиолог.

Горелов также напомнил о пользе прогулок на свежем воздухе. «Главное правило, о котором не следует забывать: если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача», – заключил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года срок действия ограничений, введенных в российской столице из-за распространения коронавируса.

Во вторник Собянин дополнительно выделил из городского бюджета 1,6 млрд рублей на закупку препаратов от COVID-19 для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.