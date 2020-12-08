Попова пообещала наказывать за концерты в разгар пандемии

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова оценила проходящие в Москве и Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса концерты.

«Нельзя людей провоцировать на такие действия, которые нанесут вред его здоровью. Это просто бесчеловечно. И конечно, мы наказывали, и штрафовали, и будем это делать», – заявила глава ведомства в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».

При этом Попова отметила, что сейчас в России нет полного запрета на проведение мероприятий. «Сегодня нет запрета тотального на проведение чего-либо... и, наверное, это и не нужно», – отметила она. По ее словам, необходимо учиться жить в текущей ситуации, не снижая качество жизни.

Напомним, в Санкт-Петербурге после скандала вокруг концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко) Невский районный суд признал Ледовый дворец виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и назначил штраф в размере 480 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал не пренебрегать здоровьем россиян ради выгоды. Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась, что массовые концерты в нынешней ситуации недопустимы.