Мишустин призвал не пренебрегать здоровьем россиян ради выгоды

Пренебрегать здоровьем людей, устраивая массовые мероприятия ради выгоды, недопустимо, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Нам, конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. И конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды – это недопустимо. Тем более, что есть четко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий», – передает слова премьера РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась, что массовые концерты в нынешней ситуации недопустимы. Ведомство подало в суд на тех, кто проводил один из них в прошедшие выходные.

Напомним, комитет по культуре сообщал, что состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Петербурге. В соцсетях возмутились тем, что зрители на концерте, как утверждается, нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса. Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров призвал контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований. Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Кроме того, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико раскритиковал организаторов концертов в Петербурге за безответственность.

В Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом вступили в силу ограничения, которые касаются наполняемости концертных залов, театров и кинотеатров. Залы должны быть заполнены не более чем на 25% от общего числа зрительских мест. Исключения касаются мероприятий, билеты на которые были проданы до подписания постановления о новых ограничениях, то есть до 18 ноября.